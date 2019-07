Il Milan sciupa, vince il Bayern. Hernandez si infortuna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILAN-BAYERN 0-1KANSAS CITY Si apre con una sconfitta l'avventura nella International Champions Cup per il Milan e Marco Giampaolo registra il primo ko in sella ai rossoneri nell'amichevole disputata a Kansas City contro il Bayern Monaco: decide la gara, terminata 1-0 per i tedeschi, una rete di Goretzka nel recupero del primo tempo (47').Il Bayern Monaco è stato a tratti padrone del gioco ma il Milan rimpiange di aver fallito il gol del pareggio nella ripresa quando Cutrone, a tu per tu con Ulreich, calciava dritto sul portiere. I rossoneri...