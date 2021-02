Più che riceverlo, il regalo per il 22° compleanno Donnarumma lo fa al Milan, salvando la qualificazione contro la Stella Rossa con un intervento pazzesco a metà ripresa, sulla deviazione sotto misura di Sanogo, dopo una mischia in area di innescata da una sponda involontaria di Ibra. È un'azione che fotografa il caotico 1-1 che permette ai rossoneri di raggiungere faticosamente gli ottavi di finale di quell'Europa League che rappresenta una sorta di piano B per la squadra di Stefano Pioli, sorpassata in vetta al campionato e che cerca in Coppa il trionfo che varrebbe l'accesso alla prossima Champions League, esattamente come le prime quattro posizioni in Serie A. Ma accanto alla qualificazione, resta l'immagine di un Milan nemmeno lontano parente della splendida squadra dei primi mesi della stagione. In virtù del 2-2 a Belgrado, ai rossoneri basta un pari, e il quarto match consecutivo senza vittorie ha finalmente un sapore dolce, anche se manca il tempo per gustarlo, dato che domenica sera ci sarà la sfida in casa della Roma. Contro la Stella Rossa di Dejan Stankovic, accompagnato allo stadio dal corteo dei tifosi interisti, il Milan cambia sei uomini (a cominciare da Ibrahimovic e Theo Hernandez) rispetto all'undici titolare nel flop del derby. L'inizio è promettente, perché all'8' Kessie sblocca su rigore con dedica all'ivoriano dell'Atalanta Willy Ta Bi, scomparso nei giorni scorsi per fallo di mano di Gobeljic.

INCUBO

I rossoneri, però, qui si bloccano e vivono un quarto d'ora da incubo, nel quale il sinistro di Ben Nabouhane diventa una minaccia: prima il suo tiro a giro va largo, poi la punizione finisce sull'incrocio dei pali (22'), e al 24' arriva il suo pareggio, con un bel diagonale anticipando Romagnoli. Scosso, il Milan riprende a giocare ma davanti l'abulico Leao non è un punto di riferimento e non cerca la profondità. Così non si va oltre il gol che Dalot si mangia al 37', tirando su Borjan su cross di Calabria. Pioli decide di fare sul serio e nella ripresa inserisce i grossi calibri: Ibra e Rebic dopo l'intervallo, Hernandez e Saelemaekers dopo venti minuti. Ibrahimovic è sempre nervoso verso i compagni ma quantomeno è più volitivo rispetto alle ultime uscite negative anche per lui, e arretra anche sulla trequarti a prendere palla, ma sulla sua torre al 53' Rebic manca la deviazione da due passi. E il Milan continua a rischiare, al 61' Ivanic salta Calabria con un tunnel ma il suo tiro è deviato da Tomori, poi al 68' c'è il prodigio di Donnarumma su Sanogo. Come all'andata, la Stella Rossa finisce in dieci, per il secondo giallo a Gobeljic (il primo era stato sul fallo di mano nell'azione del rigore) che stende Calhanoglu. Il Milan sbuffa, ma passa.

Loris Drudi

