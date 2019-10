IL MILAN RISALE DI RIGORE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GENOVA Il Milan soffre per un tempo ma poi piega la resistenza di un orgoglioso Genoa. Tre punti fondamentali: Giampaolo supera il crocevia del Ferraris, salvando così la sua traballante panchina, perché durante l'intervallo ha il coraggio di togliere Piatek e Calhanoglu, non pervenuti e totalmente avulsi dal gioco (o non gioco...), e di puntare su Leao e Paqueta, esclusi a sorpresa prima dell'inizio. Reina croce e delizia: papera al 41' su punizione di Schone, miracolo in pieno recupero su rigore calciato sempre dal danese. LA PARTITA...