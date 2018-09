IL MILAN RIPRESO IN ZONA INTER

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MILANO Sono bastati 93 secondi a Gonzalo Higuain per sbloccarsi anche a San Siro, tuttavia non sono stati sufficienti alla sua squadra per aver ragione dell'Atalanta, riuscita a raggiungere per due volte il Milan in una gara che non ha lesinato emozioni. Il 2-2 finale lascia con l'amaro in bocca i rossoneri che avevano la partita in mano dopo il raddoppio di Bonaventura ma non sono riusciti a chiuderla, complice la sfortuna con due pali colpiti. E dire che si era messa subito bene per la squadra di Gattuso, riuscita a sbloccare il risultato...