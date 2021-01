LA CAPOLISTA

MILANO Rischia di esserci un che di beffardo nella trama dipinta dal destino, che stasera farà incrociare il Milan con il Torino del suo ex allenatore, Marco Giampaolo. Prima o poi sarebbe dovuto accadere, ma i rossoneri affrontano il loro passato (recente) subito dopo la sconfitta contro la Juventus. In una gara fondamentale per il Diavolo, chiamato a rialzarsi per difendere il primato dalle rivali (l'Inter è sempre a -1). E dovrà farlo proprio contro l'allenatore scelto nella scorsa stagione dal club di via Aldo Rossi. Che aveva come obiettivo quello di riportare in alto il Milan. Invece, l'avventura in rossonero di Giampaolo è durata soltanto 112 giorni: esonerato l'8 ottobre 2019 (nonostante la vittoria di Marassi con il Genoa), era stato sostituito da Stefano Pioli. Guarda caso, ora al comando della serie A.

Incrocio, tra l'altro, che si ripeterà sempre a San Siro tra 3 giorni, per gli ottavi di Coppa Italia. «Esperienza troppo breve per poter fare una valutazione oggettiva. Ho allenato all'inizio una squadra incompleta, che si è aggiustata nel tempo», aveva detto l'estate scorsa l'attuale allenatore del Torino. Che ora si arrabbia di più per il calendario: «Sì, mi disturba. Il Milan non mi preoccupa». Di quella avventura in rossonero resta poco: tre vittorie e quattro sconfitte in sette gare. Stasera ha l'occasione di rifarsi. Affronterà un Diavolo martoriato dagli infortuni.

ASSENZE

Non ci saranno Bennacer, Saelemaekers e, soprattutto, Ibrahimovic. Lo svedese è out dal 22 novembre, dalla gara del San Paolo contro il Napoli. Si era procurato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Poi il 18 dicembre si era fermato a poche ore dal rientro per un problema al polpaccio sinistro. Visti i due guai muscolari, lo staff medico non vuole rischiare.

Nella lista delle defezioni c'è anche il nome di Calhanoglu, ma per il turco si spera in un miracolo stamattina (ieri non si è allenato). Inoltre, anche Krunic e Rebic sono out perché risultati positivi al coronavirus. «Stringiano i denti, dobbiamo resistere - dice Pioli -. Poi con otto, nove assenze qualsiasi squadra sarebbe in difficoltà ma siamo concentrati e abbiamo le qualità per fare la partita». Rientra Tonali dalla squalifica. Giocherà in mediana con Kessie. Dietro a Rafael Leao giostreranno Castillejo, Brahim Diaz e Hauge. In difesa dovrebbe esserci Kjaer, uscito affaticato contro la Juve.

Salvatore Riggio

