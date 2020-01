Il Milan rimanda Caldara all'Atalanta, Cutrone a Firenze

MERCATO

È ancora un mercato fatto per le milanesi. Sono infatti nerazzurri e rossoneri i club più attivi in questa finestra invernale durante la quale intendono trovare i pezzi giusti per completare i rispettivi mosaici. Così l'Inter cerca di stringere i tempi per Young del Manchester United, anticipandone l'arrivo (a luglio sarebbe sbarcato in regime di svincolo) mentre per il centrocampista la scelta è ancora un rebus, visto che il Barcellona continua a non voler cedere Vidal. Ieri Beppe Marotta è stato esplicito: «I colpi più importanti saranno a fine gennaio, siamo fiduciosi. Vidal è uno degli obiettivi». Inter e Milan trattano anche fra di loro, perché Politano è in procinto di vestire il rossonero. L'ultimo colpo i nerazzurri lo tenteranno cercando di convincere Giroud a preferire Appiano Gentile alla destinazione Lione.

Il Milan intanto ha ricevuto la richiesta dell'Aston Villa per Piatek, e al club di Birmginham andrà Reina (per il ruolo di dodicesimo dovrebbe sostituirlo Viviano). Caldara torna all'Atalanta in prestito con riscatto fissato a 15 milioni, il percorso inverso potrebbe farlo Kjaer, che vuole lasciare Bergamo. In Germania scrivono che al Milan è stato proposto il campione del mondo Boateng, mentre da Milanello smentiscono l'ipotesi di un ritorno di Deulofeu. Rodruguez dovrebbe andare al Fenerbahce, su Paquetà c'è sempre il Psg mentre Borini è passato al Verona, club che parla con l'Inter per il passaggio in nerazzurro, a luglio, di Kumbulla.

MILAN SU UNDER

Va invece subito al club nerazzurro (in realtà un ritorno), il genoano Radu, che con l'arrivo di Perin sembra aver perso il posto da titolare fra i pali della porta rossoblù. In casa Roma è sempre d'attualità la ricerca di un vice Dzeko, e c'è l'ipotesi Scamacca, ex talento del vivaio giallorosso, poi Psv Eindhoven e Sassuolo, che si sta mettendo in evidenza nel torneo cadetto. Su di lui c'è anche il Benfica, a cui serve un attaccante. Per la difesa spunta il nome del 23enne Alderete, paraguayano del Basilea mentre con il solito Milan è stato messo in piedi un discorso per Under. In casa Lazio nulla si muove, mentre a Firenze è in arrivo Cutrone dal Wolverhampton, che in rosa prenderà il posto di Pedro, ceduto al Gremio per 11 milioni di euro più 2 di bonus. In questa trattativa non è stato inserito il difensore argentino Kannemman, beniamino dei tifosi della squadra di Porto Alegre, che comunque continua a piacere ai viola (l'alternativa è Bonifazi, sul quale c'è anche la Spal).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA