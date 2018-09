CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il Milan può festeggiare la prima vittoria in campionato grazie a un gol a fine recupero di Cutrone che fredda letteralmente la Roma. I giallorossi, dopo un altro primo tempo da dimenticare erano riusciti a recuperare lo svantaggio e a riequilibrare una partita che sembrava destinata al pari. E invece la squadra di Gattuso ha dimostrato di avere cuore e non ha tradito un San Siro quasi gremito trovando la zampata vincente con il giovane che già lo scorso anno aveva tolto le castagne dal fuoco in più occasioni quando tutto sembrava finito....