IL MILAN PUNTA A IMMOBILE

MERCATOMILANO Primi effetti dell'esclusione forzata dall'Europa per il Milan: rischia di perdere due tra i giocatori più in vista, Bonucci e Suso. Il primo resta nel mirino del Manchester United, alla ricerca di un difensore di esperienza e di un attaccante da trenta gol a stagione che nelle intenzioni di Mourinho dovrebbe essere Lewandowski, grande deluso dal mondiale e in rotta col Bayern. Il secondo, stando a quanto riportato da Marca, si sarebbe proposto al Real Madrid tramite il suo agente Alessandro Lucci, confidando nel rapporto...