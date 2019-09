Il Milan Primavera passa al Bottecchia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CALCIO GIOVANILEPORDENONE Tribuna piena al Bottecchia per l'esordio neroverde nel campionato Primavera 2. Il Milan parte con piglio sicuro, tenendo saldamente in mano il pallino del gioco. I giovani ramarri cercano di contenere l'esuberanza rossonera ma, di fatto, si rintanano nella propria metà campo e raramente riescono a uscirne. Al 4' primo pericolo per il Pordenone: traversone di Brescianini sulla testa di Tonin e gran riflesso di Ronco, che si supera. Sulla ribattuta interviene Olzer che spara alto. Al 14' Yabre scivola a centrocampo e...