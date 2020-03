MILANO Il Milan di Ivan Gazidis affonda alla prima partita. A San Siro (deserto) vince 1-2 il Genoa grazie ai gol di Pandev (esultanza con baci e abbracci con i compagni, nonostante il decreto per far fronte all'emergenza Coronavirus) e di Cassata confermando i tanti problemi della squadra di Stefano Pioli. «Nessun alibi, abbiamo perso per demeriti nostri. Non penso a Ralf Rangnick», ha detto il tecnico milanista.

Ma quello che i tifosi rossoneri temevano, una squadra distratta dalle tante tensioni all'interno del club, si è avverato.

Grazie anche alla veemenza del Genoa, ben messo in campo da Davide Nicola e con tanta voglia di fare risultato e continuare la sua lotta salvezza. Sta di fatto che l'addio di Boban, licenziato ufficialmente sabato pomeriggio sta facendo più rumore del previsto.

L'ASSENZA

Paolo Maldini - assente al Meazza - è ormai un uomo solo che a fine stagione (ma non è da escludere anche prima) si dimetterà; Zlatan Ibrahimovic sta meditando l'addio. L'ad Gazidis tra qualche giorno incontrerà entrambi.

All'ex capitano rossonero ribadirà la volontà del Fondo Elliott di costruire una squadra di giovani con qualche giocatore d'esperienza ma facendo attenzione ai parametri del fair play finanziario.

La decisione finale spetterà poi a Maldini, che dovrà riflettere se accettare o meno la politica dell'hedge fund di Paul Singer. Una visione già rifiutata da Rino Gattuso (oggi allenatore del Napoli), Leonardo (tornato al Psg) e Boban appunto. Anzi, il croato potrebbe impugnare il licenziamento per giusta causa.

IL FUTURO DI ZLATAN

Da parte sua, invece, l'attaccante svedese cercherà di capire l'evolversi della situazione, ma la decisione sembra già presa. Ed è curioso che sia proprio lui il migliore in campo del Milan: il suo gol a 13' dalla fine ridà speranze alla squadra di Pioli, poi sconfitta. Adesso la rincorsa all'Europa rischia di complicarsi. Di certo non possono aiutare né le ultime vicende societarie né le voci dell'arrivo di Rangnick. Una decisione presa già dicembre - episodio comunque negato da Gazidis durante il colloquio con la squadra di sabato - che ha delegittimato Pioli.

Ennesimo capitolo della crisi perenne del Milan, iniziata nel gennaio 2012 con il mancato arrivo di Tevez al posto di Pato. Da lì a poco il brasiliano si sarebbe fatto male e il gol fantasma di Muntari (non convalidato) avrebbe macchiato la sfida scudetto con la Juventus (25 febbraio 2012) che poi avrebbe vinto il primo degli otto scudetti di fila.

Senza dimenticare le cessioni eccellenti, per questioni di bilancio, di Ibra e Thiago Silva al Psg nell'estate 2012.

Salvatore Riggio

