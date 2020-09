CROTONE Seconda gara senza Ibrahimovic (in isolamento dopo essere risultato positivo al coronavirus) e seconda vittoria per il Milan. Dopo il successo a San Siro contro i norvegesi del Bodoe Glimt (terzo turno preliminare di Europa League), i rossoneri si impongono anche sul Crotone grazie al rigore trasformato da Kessie a fine primo tempo e al primo gol di Brahim Diaz a inizio ripresa.

GUIZZI GENIALI

A illuminare il gioco della squadra di Stefano Pioli è ancora una volta Calhanoglu. Il fantasista turco dimostra consapevolezza dei propri mezzi, ha guizzi interessanti e iniziative geniali. La squadra gira intorno a lui, che corre in mezzo al campo, conquista palloni ed è il centro del gioco offensivo del Milan. Il Crotone fa fatica a stare dietro al Diavolo. Nel primo tempo la squadra di Giovanni Stroppa non supera mai la sua metà campo. Non riesce mai a creare pericoli alla difesa rossonera, che non va in affanno. In casa Milan c'è apprensione però per l'infortunio al braccio di Rebic. Il croato si è procurato una lussazione al gomito sinistro (già ridotta nello spogliatoio, esclusa la frattura), cadendo mentre correva accanto a Magallan.

APPRENSIONE

L'attaccante avrebbe già saltato per squalifica (ultimo turno di stop) i playoff di Europa League di giovedì in casa del Rio Ave, ma è a rischio per il match contro lo Spezia (domenica 4 ottobre). I rossoneri sperano di riaverlo a disposizione nel derby contro l'Inter (17 ottobre, dopo la sosta per le Nazionali). Certamente, sono state impressionanti le immagini della sua uscita dal campo con il gomito uscito dalla sede. Debutto dal primo minuto per Tonali e Brahim Diaz. Il centrocampista è ben inserito nello scacchiere di Pioli, mentre lo spagnolo trova il suo primo gol in Italia.

SI RIVEDE LEAO

Al posto di Rebic entra Colombo, il giovane classe 2002, a segno contro il Bodoe Glimt. In campo si rivede anche Rafael Leao, dopo l'assenza per Covid. Il Milan allunga la sua imbattibilità a 17 partite: le 12 del campionato scorso nel post lockdown (nove vittorie e tre pari), il pari nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus (0-0, 12 giugno) e le quattro di questa stagione (due di A e le due di Europa League).

Salvatore Riggio

