IL MILAN NON DECOLLA

Nemmeno la presenza di tutto lo stato maggiore da Leonardo e Maldini al presidente Scaroni fino a Singer Jr, figlio del numero uno di Elliott scuote il Milan. Pesa di più l'unica assenza, quella di Gonzalo Higuain al centro dell'attacco, defezione che tarpa le ali ai rossoneri che ad Empoli subiscono l'ennesima rimonta di questo avvio di stagione. L'1-1 lascia la squadra di Rino Gattuso in una zona di classifica distante dalle aspettative, e la sfida di domenica contro la sorpresa Sassuolo diventa ancora più delicata per un gruppo che non...