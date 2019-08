Il Milan insiste su Correa, Kessiè verso il Monaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MERCATOMILANO Gli operatori di mercato sparano gli ultimi colpi, nella speranza di chiudere le trattative nelle quali sono coinvolti. Mancano sei giorni al suono del gong e cresce l'ansia dei tifosi, che sperano nell'arrivo di un campione in grado far fare alla squadra del cuore il salto di qualità.Il Milan insiste per il fantasista Angel Correa, proponendo all'Atletico Madrid - proprietario del cartellino dell'argentino - un prestito oneroso da 10 milioni e diritto di riscatto fissato a 25. Proposta per il momento rifiutata dal club...