Il Milan in stallo attende il Tas per ripartire: ora è fermo a Krunic

MILANO Ancora un po' di vacanza, poi Marco Giampaolo debutterà a Milanello, con qualche giorno di anticipo sul raduno, fissato per il 9 luglio. Paolo Maldini e Zvonimir Boban lavorano per provare a mettergli subito a disposizione qualche rinforzo oltre a Rade Krunic (per l'ufficialità mancano dettagli burocratici). Al momento non sono in programma grandi colpi, il budget non ha un ammontare di partenza definito, ma è legato a eventuali cessioni e ai paletti del fair play finanziario.Donnarumma è il principale indiziato a finire sul...