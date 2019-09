Il Milan: Giampaolo non rischia l'esonero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISIMILANO «Tutti con Giampaolo», è il motto che riecheggia in queste ore tra Milanello e Casa Milan. Lo dice esplicitamente Gianluigi Donnarumma («siamo tutti con lui»), lo sussurrano i dirigenti rossoneri, pronti a garantire che il tecnico «non è in discussione». La rocambolesca sconfitta contro il Torino resta dura da digerire ma è la dimostrazione che qualcosa, forse, sta iniziando a cambiare: il Milan per un'ora è stato padrone del campo, ha costruito diverse occasioni, mancando però di cinismo. I marchiani errori sotto...