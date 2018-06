IL MILAN FUORI DALLE COPPE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VERDETTOLa figuraccia dell'esclusione dalle Coppe europee non è stata evitata. La sentenza di Nyon da parte dell'Uefa è di un turno di squalifica per il 2018-19, ma non c'è sanzione pecuniaria e nemmeno si parla di limitazioni per il monte ingaggi e il mercato. Anzi, i rossoneri perderanno la prossima Europa League ma potranno ugualmente lottare per un posto nella Champions dell'anno successivo. Questo significa che il temuto fuggi fuggi di chi non avrebbe potuto giocare per l'Europa (e a quel punto le richieste per Gigio Donnarumma e...