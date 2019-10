Il Milan fa suo il derby da tutto esaurito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SESTO SAN GIOVANNI (MILANO) Il regalo di compleanno più bello per Maurizio Ganz, 51 anni ieri e celebrato in mezzo al campo dalle sue calciatrici con tanto di striscione di auguri: il Milan entra di diritto nella storia dei derby della Madonnina, vincendo 3-1 il primo mai disputato in Serie A dalle due squadre femminili, e resta agganciato alla vetta della classifica con la doppietta di Conc e il colpo di testa nel finale di Salvatori Rinaldi, rispondendo così alla Juventus. Era lo spot di cui il calcio femminile aveva bisogno e per cui era...