IL MILAN È PIÙ ROSSO CHE NERO BUCO DI 145 MILIONI IN BILANCIO

IL CASOMILANO Se i risultati in campo non sorridono al Milan, che dopo sette giornate ha visto naufragare il progetto affidato a Marco Giampaolo (sostituito da Stefano Pioli), il bilancio non va di certo meglio. L'allarme è di quelli forti perché i numeri sono scioccanti. Il club rossonero ha chiuso l'esercizio 2019 in rosso per 145,9 milioni a livello consolidato, con un peggioramento di circa 20 milioni rispetto alla precedente stagione. Si tratta del peggior rosso di bilancio della storia del Milan, appesantito - secondo fonti vicino alla...