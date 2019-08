Il Milan è già in mezzo al guado e Giampaolo cambia modulo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Pensieri e tormenti nel laboratorio Milan. Sono bastati 90' da incubo e la sconfitta 1-0 contro l'Udinese a Marco Giampaolo per sconfessare il lavoro portato avanti per quasi due mesi e i dogmi di un'intera carriera. Il 4-3-1-2 provato e riprovato senza sosta nel precampionato proprio non va, complice una manovra lenta, involuta e sterile (zero tiri in porta, dato impietoso), con tanti giocatori schierati fuori posizione (Calhanoglu regista, Borini mezzala). Contro il Brescia sabato è quindi sempre più probabile un ritorno al passato...