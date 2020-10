EUROPA LEAGUE

Il Milan torna a riassaporare l'aria europea della fase a gironi, in uno stadio speciale, il Celtic Park, con la carica che solo la vittoria nel derby e in un primo posto in classifica possono dare. «Abbiamo lavorato tanto per tornare in Europa e adesso vogliamo rimanerci. L'Europa League è una competizione molto importante, abbiamo un girone equilibrato, molto competitivo e ci teniamo a cominciarlo bene. Sarò soddisfatto se vinceremo il girone. Per la Champions abbiamo due strade: o vincere l'Europa League o fare un grande campionato e arrivare nelle prime quattro», spiega Stefano Pioli alla vigilia. A Glasgow ci sarà anche Ibrahimovic, l'osservato speciale del Celtic, definito dal tecnico Lennon «un fuoriclasse, uno dei migliori di tutti i tempi».

Mancherà allo svedese, però, poter duettare con Hakan Calhanoglu ko ieri in allenamento per una distorsione alla caviglia. Il trequartista salterà probabilmente anche la Roma ma Pioli, forse con un po' di pretattica non fa drammi: «Gli infortuni sono gli imprevisti che fanno parte del nostro lavoro, dispiace per Hakan ma ho la fortuna di avere tanti altri giocatori a disposizione forse anche con caratteristiche diverse, troveremo sicuramente la soluzione per mettere in campo una squadra competitiva».

La vittoria contro il Benevento dà fiducia alla Roma in vista del match d'apertura del Girone A dell'Europa League contro gli svizzeri dello Young Boys. La trasferta in terra elvetica, però, è solo il secondo match di un tour de force che vedrà la squadra giallorossa giocare ogni tre giorni fino all'8 novembre. Per questo Fonseca è pronto a varare il turn-over. «Farò 5-6 cambi. Ho totale fiducia in tutti i miei giocatori», ha dichiarato il tecnico portoghese.

La pandemia da Covid 19 aleggia, invece, come uno spettro sul debutto del Napoli in Europa League. L'avversaria del primo turno del girone degli azzurri è l'Az Alkmaar, una squadra falcidiata dal contagio che negli ultimi giorni ha interessato 13 calciatoriNell'ambiente del Napoli, però, c'è ovviamente una forte preoccupazione. È ancora troppo vicina l'esperienza della gara di campionato con il Genoa e del contagio che subito dopo riguardò prima Zielinski e poi Elmas i quali dopo 21 giorni sono ancora positivi e non possono rientrare nel gruppo.

