IL MILAN CHIUDE A VALANGA

MILANO Il Diavolo va in coppa senza passare dai preliminari. La certezza è arrivata ieri sera dopo il 5-1 alla Fiorentina che conferma il 6° posto in classifica, auspicato alla vigilia da Gattuso. Una vittoria netta e meritata, arrivata in rimonta sulla squadra di Pioli che sblocca il risultato con Simeone ma viene raggiunta e superata già prima dell'intervallo. A San Siro buona cornice di pubblico e tanti ex campioni sugli spalti per l'ultima gara stagionale dei rossoneri: atmosfera da amarcord in tribuna, con l'ex capitano Franco Baresi...