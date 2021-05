Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VIGILIAMILANO «La casa del Milan è l'Europa»: lo dice la tradizione del club, lo racconta la storia, lo chiedono i tifosi e lo ammette anche Stefano Pioli alla vigilia della partita verità dei rossoneri contro il Cagliari a San Siro.Novanta minuti decisivi per tornare in Champions League e terminare col sorriso una stagione infinita, faticosa e piena di imprevisti. Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, fermato da un problema al ginocchio...