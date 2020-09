MERCATO

Ultimi giorni di calciomercato al tempo del Covid, tra chi non ne può più come il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, che spera finisca presto e chi come Milan e Roma sperano ancora nel colpo last-minute. Ceduto Paquetà al Lione per 20 milioni, il club rossonero adesso lavora sulla difesa: ridottissime le speranze di arrivare a Fofana del Saint-Etienne (che ha rifiutato 30 milioni dal Leicester) il Milan è pronto a virare su un altro obiettivo. Resta vivo l'interesse per Tomiyasu del Bologna: ci sono già stati i primi contatti e potrebbero proseguire nelle prossime ore per capire la fattibilità: i rossoblù vorrebbero almeno 25 milioni per il giapponese. In attacco arriva invece Jens Petter Hauge. Il giocatore è atterrato a Malpensa e oggi sosterrà le visite mediche, poi la firma sul contratto.

E anche in casa Roma si continua a cercare un difensore e Smalling rimane il primo obiettivo. Ma emerge un retroscena che conferma come i giallorossi si stiano guardando intorno a 360 gradi. Infatti la Roma ha provato a chiedere al Braga il ventunenne Carmo. La risposta dei portoghesi è stata chiara: ce lo teniamo stretto. E la caccia ricomincia, con Smalling in testa.

CRISI CITY

Intanto è una vera bomba quella che arriva dalla Spagna: Pep Guardiola sarebbe pronto a lasciare il Manchester City dopo la clamorosa sconfitta casalinga 2-5 contro il Leicester. Nonostante gli imponenti investimenti sul mercato di questa estate, il Manchester City non è partito con il piede giusto. Dopo il fallimento della scorsa stagione, quando arrivò secondo in Premier e fu eliminato dal modesto Lione in Champions League, i vertici del club inglese temono un altro anno flop. Il Psg sarebbe pronto a dare il benservito a Tuchel e affidare la squadra all'ex condottiero di Barcellona e Bayern Monaco.

