MILANO Dopo 304 giorni il Milan si arrende e perde una partita di campionato. Cade a San Siro contro la Juventus e la serie si ferma a 27 risultati utili consecutivi. Non accadeva, sempre in casa, dall'8 marzo scorso contro il Genoa. Decisiva la doppietta di Chiesa, che vince il duello con Theo Hernandez, seguita dal sigillo di McKennie. Il Diavolo fa comunque vedere giocate interessanti, cercando di rendersi pericoloso in più occasioni, ma non trova lo spazio giusto per graffiare la squadra di Andrea Pirlo. La bella notizia per il Milan, di una giornata tormentata, è aver comunque mantenuto il primo posto. La mattinata non è stata tranquilla: perché dopo le positività al coronavirus di Alex Sandro e Cuadrado, anche la squadra di Stefano Pioli si ritrova con due casi. Quelli di Krunic e Rebic. Così a centrocampo avanza Calabria (perché Bennacer è infortunato e Tonali squalificato) e come esterno sinistro c'è Hauge con Rafael Leao unica punta (out sempre Ibrahimovic). Da parte sua, la Juventus si presenta a San Siro con un 4-4-2 ordinato. Danilo gioca a destra, mentre a sinistra c'è Frabotta. Il tandem offensivo è composto da Cristiano Ronaldo e Dybala. In mezzo giostrano Rabiot e Bentancur.

BOTTA E RISPOSTA

È una bella gara. Con verticalizzazioni e ripartenze veloci. Il Milan non ha la solita identità, ma con qualche iniziativa interessante si fa vedere dalle parti di Szczesny. Come quando è Castillejo a impegnare il polacco. La Juventus, però, con pazienza comincia a ingranare. Il duello tra Chiesa e Theo Hernandez è affascinante. Ed è proprio l'ex della Fiorentina, a sbloccare il risultato. Dybala beffa Romagnoli di tacco, Chiesa si inserisce bruciando Theo Hernandez e battendo Donnarumma. Rifacendosi del palo colpito qualche minuto prima. Nonostante il vantaggio, i bianconeri lasciano molto spazio dietro. Il Milan riparte ed è Rafael Leao a farsi notare impegnando due volte Szczesny. Il portoghese è insidioso, crea scompiglio nella difesa bianconera. E poco prima dell'intervallo è lui a servire a Calabria la palla del pareggio. Segna proprio il terzino, adattato in mediana. La palla la perde Rabiot che cade dopo un contrasto duro con Calhanoglu.

PRESSING ALTO

Il Milan mostra le sue qualità anche nella ripresa pressando alto e cercando di bloccare ogni tipo di rifornimento per Chiesa. Ma è la Juventus a raddoppiare. Ed è sempre l'ex della Fiorentina a battere Donnarumma su una apertura di Dybala. Nell'occasione l'esterno si arrende ai crampi ed esce facendo posto a Kulusevski. Pioli si gioca la carta Brahim Diaz richiamando in panchina Hauge. Il Diavolo sembra smarrirsi negli ultimi 20 metri, nonostante provi a sfondare sugli esterni, ma alza bandiera bianca quando Kulusevski scatena il panico e serve a McKennie la palla del terzo gol. È la prima sconfitta dei rossoneri.

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA