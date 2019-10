IL MILAN BLINDA LE STELLE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRISIMILANO La strada verso il quarto posto non è meno complessa di quella che il Milan deve affrontare sul fronte finanziario, dopo aver chiuso l'ennesimo bilancio con un passivo monstre. Ma a chi, dopo la pubblicazione dei conti in rosso per 145,9 milioni di euro, si è spinto a prevedere cessioni eccellenti a gennaio per fare cassa, la società ha replicato chiarendo che non sono in programma operazioni simili.Secondo la dirigenza, è il senso del messaggio filtrato da Casa Milan, vendere i giocatori più rappresentativi, come Gianluigi...