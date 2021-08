Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MERCATOMILANO Dopo la fiammata iniziale il Milan è in attesa di piazzare il colpo Ilicic, in uscita dall'Atalanta e destinato a sostituire Chalanoglu, passato all'Inter. L'obiettivo dei rossoneri è di rinforzare la trequarti e l'atalantino - non convocato da Gasperini per l'amichevole persa 2-0 contro i londinesi del West Ham - sembra l'indiziato principale.Intanto alla Juve c'è stato il primo incontro con gli emissari di Dybala per...