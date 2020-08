IL RINNOVO

MILANO Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare a Milanello, resta solo da scoprire con quale nuovo numero proseguirà la sua storia con il Milan, probabilmente l'11 e non il 9 come sembrava nei giorni scorsi. Piazzata al suo posto la tessera principale del puzzle, gli uomini mercato rossoneri ora accelerano sugli altri rinforzi individuati. In cima alla lista c'è Sandro Tonali, talento classe 2000 a cui Stefano Pioli affiderebbe volentieri le chiavi del centrocampo.

CONCORRENZA

Per provare a superare la concorrenza dell'Inter, si studia un'offerta al Brescia di 10 milioni di euro, una cifra che somiglia a una prima rata verso l'acquisto con un riscatto fissato a 15-20 milioni. Sarebbe poi già stata trovata l'intesa con il Real Madrid per Brahim Diaz, trequartista spagnolo di 21 anni, all'occorrenza utile anche come esterno d'attacco, reduce da un anno e mezzo da riserva nella Liga. Ora si cerca l'accordo con il giocatore.

Intanto oggi è atteso a Milano Ibrahimovic: probabilmente dovrà sottoporsi al tampone per il coronavirus prima di presentarsi in sede per la firma del contratto, con cui ha ottenuto di guadagnare 7 milioni di euro senza bonus. A quel prezzo, ovviamente il Milan si attende che l'attaccante continui a fare la differenza come negli ultimi otto mesi, aiutando la squadra a conquistare un posto in Champions League, obiettivo non più rinviabile, per questioni di prestigio ma soprattutto di bilancio.

IL MESSAGGIO

Il matrimonio, insomma, deve essere un affare per entrambi. Il quasi trentanovenne nel frattempo sui social ha sostanzialmente preceduto l'annuncio ufficiale del club.

«Come ho detto, mi sto solo riscaldando», il messaggio pubblicato dallo svedese su Instagram, a corredo di una foto della scorsa stagione che in cui festeggia un gol a braccia larghe, con il numero 21 sulle spalle trasformato in 11.

Quello era il numero scelto da Ibrahimovic nell'estate 2010 per la sua prima avventura rossonera, quella dello scudetto e della Supercoppa italiana, conclusa con la cessione mai digerita al Paris Saint Germain. E a questo punto tutto lascia pensare che indosserà di nuovo la maglia numero 11 e non tenterà, come pareva in un primo momento, di sfidare la maledizione della numero 9, che nel post-Inzaghi è finito sulle spalle di un giocatore deludente dopo l'altro, Pato, Matri, Torres, Destro, Luis Adriano, Lapadula, Andrè Silva, Higuain e Piatek.

DEBUTTO

Dopo tre settimane di vacanza, Ibrahimovic debutterà con la nuova maglia in amichevole: la prima occasione sarà quella di mercoledì 2 settembre con il Novara, seguita tre giorni dopo dalla suggestiva sfida a San Siro con il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, e dal test del 9 settembre a Milanello con il Vicenza, dieci giorni prima dell'inizio del campionato.

