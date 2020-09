IL DEBUTTO

MILANO (s.r.) La nuova stagione del Milan riparte dall'Irlanda, dal secondo preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Senza Romagnoli (infortunato) e Rebic (squalificato), i rossoneri provano a ripartire dall'imbattibilità in campionato del post lockdown. Quando i rossoneri su 12 gare ne hanno vinte nove pareggiandone tre, senza mai perdere. Stefano Pioli si affida al solito Ibrahimovic, la certezza di questo Milan, rimasto per un'altra annata probabilmente l'ultima che lo svedese vuole vivere da protagonista guidando il Diavolo a un ritorno in Champions, che ormai manca da sei lunghi anni. Ma ora il presente dice Europa League, da raggiungere attraverso l'insidioso percorso dei preliminari. Chi vince stasera, il 24 settembre affronterà una tra il Bodo Glimt (Norvegia) e il Zalgiris Vilnius (Lituania). «Non bisogna dare nulla per scontato», l'avviso di Pioli.

LA FORMAZIONE

Gabbia sostituirà Romagnoli in difesa, mentre Saelemaekers è in vantaggio su Brahim Diaz per prendere il posto di Rebic. Il giovane Tonali partirà dalla panchina. Non convocato Paquetà. Il brasiliano si trova a un bivio. Restare senza essere protagonista in questo Milan o andare via.

SHAMROCK ROVERS (3-4-2-1): 1 Mannus; 4 Lopes, 5 Grace, 15 Scales; 29 Bryne, 10 McEnnef, 16 O'Neill, 3 Lafferty; 8 Finn, 21 Burke; 9 Green. All.: Bradley

MILAN (4-2-3-1): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 19 Theo Hernandez; 4 Bennacer, 79 Kessie; 7 Castillejo, 10 Calhanoglu, 56 Saelemaekers; 11 Ibrahimovic. All.: Pioli

Arbitro: Adam Farkas (Ung)

Tv: ore 20 su Dazn

