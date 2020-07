LA VIGILIA

MILANO Se fra quattro partite arriverà il suo capolinea, Stefano Pioli sa di aver già lasciato un'eredita di non poco conto al Milan. «La mentalità, la voglia di provare a essere padroni delle partite, la consapevolezza di avere ottime qualità», sono gli elementi che l'allenatore è sicuro di aver costruito nei dieci mesi di lavoro a Milanello, iniziati anche con qualche difficoltà, di fronte alla quale l'ad Ivan Gazidis a fine 2019 ha individuato Ralf Rangnick come il manager ideale a cui affidare la rinascita.

L'exploit dopo il lockdown ha riavvicinato il quinto posto che vale l'Europa League senza tre turni di qualificazione, e allo stesso tempo ha creato qualche imbarazzo nella gestione dell'ennesima rivoluzione rossonera. Secondo alcune ricostruzioni, questi sono giorni di riflessioni. Pioli intanto, alla vigilia della trasferta con il Sassuolo, rivendica il lavoro suo e dei giocatori. «Calcolando da inizio 2020, siamo quarti se non terzi in classifica: è un lungo periodo che ci vede protagonisti di prestazioni ad altissimo livello - ha osservato - È un grande segnale che la squadra sta dando per il presente e anche per il futuro». Dopo sei vittorie e due pareggi, ora l'ostacolo è rappresentato dalle due squadre più in forma della Serie A, Sassuolo e Atalanta. «Il serbatoio è ancora messo bene, non siamo in riserva» assicura Pioli.

CEDUTO SUSO

Si prepara alla sesta partita da titolare in 18 giorni Zlatan Ibrahimovic. «È un punto di riferimento. La squadra ha bisogno di Ibra dall'inizio ma giochiamo ogni due giorni e quindi deve stare bene», ha chiarito Pioli, destinatario sabato sera delle urla dello svedese, infuriato per la sostituzione contro il Bologna. Il principale ostacolo alla sua conferma è l'ingaggio, non in linea con i parametri della società che, intanto, ha ceduto Suso al Siviglia per 24 milion).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA