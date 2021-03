LA VIGILIA

MILANO È un Milan in piena emergenza quello che oggi a Verona proverà a rialzarsi dopo il deludente pari contro l'Udinese. Alle assenze di Ibrahimovic, Mandzukic e Calhanoglu ora si aggiunge anche quella dell'ultimo minuto di Ante Rebic. Il croato si è dovuto fermare per un'infiammazione all'anca destra. Scongiurato il problema muscolare e quindi un'assenza di lungo termine ma a Verona Rebic non ci sarà. «Infortuni? Ci stiamo lavorando, non siamo contenti dei risultati. Siamo attenti sui carichi di lavoro e di recupero. I tanti impegni di stagione ci hanno messo in difficoltà rispetto al passato. È la prima volta che abbiamo questi numeri», ha ammesso Pioli alla vigilia della sfida. Ma ora l'emergenza è totale e le difficoltà da gestire aumentano.

L'allenatore rossonero ha ribadito che il Milan è una squadra giovane e «il processo di crescita passa soprattutto dal superare momenti difficili» come quello che sta vivendo la squadra, reduce da una sola vittoria nelle ultime sei partite. Leao giocherà prima punta e dovrà riscattarsi dalla prova contro l'Udinese: «Sa che deve ancora lavorare per trovare una continuità di rendimento che serve a lui e alla squadra».

I margini d'errore sono ridotti. La lotta alla zona Champions League è serratissima. «Quanto scommetterei sul Milan in Champions? Scommettiamo su noi stessi - dice sicuro Pioli - daremo il massimo fino alla fine».

