IL METEO RIBALTA LA CRONO

CICLISMOIl Giro d'Italia 2019 si apre nel segno del maltempo. Nel tardo pomeriggio di oggi il meteo prevede pioggia e vento su Bologna, così l'organizzazione ha scelto di far partire per primi tutti i capitani, situazione inusuale per una cronometro, che solitamente vede i migliori in gara nel finale. Così sarà Tom Dumoulin ad inaugurare la corsa rosa alle 16.50, mentre nei successivi 12' entreranno in scena Zakarin, Lopez, Formolo (16.55), Jungels, Nibali (16.58), il favorito odierno Roglic (17.01) e Landa. Unica eccezione Simon Yates, a...