IL MERCATO

ROMA Sono giorni decisivi per la trattativa fra l'Inter e il centrocampista Sandro Tonali del Brescia (nella foto), già nel mirino di altri club della Serie A, fra i quali la Juve: la prossima settimana dovrebbe arrivare l'ufficializzazione per il trasferimento del gioiello classe 2000. Lo stesso vale per la trattativa fra il Napoli e Victor Oshimen, stellina del Lilla: mancano solo gli ultimi dettagli, poi l'ufficializzazione. Il Tottenham aveva provato a disturbare l'affare. Per Tanguy Ndombelè spunta il nome dell'Inter, che ricambia così la cortesia. Il centrocampista, un anno fa, venne acquistato dagli Spurs per 60 milioni, ma il club nerazzurro è disposto ad aprire una trattativa nella quale verrebbero inseriti Skriniar e Brozovic, ovvero due titolarissimi, ma non più inamovibili. Almeno per Conte.

La Roma, che continua a inseguire lo svincolato (dal Tottenham) Jan Vertonghen, avrebbe rifiutato un'offerta del Napoli per Cengiz Under: non basterebbero, per il club giallorosso, 25 milioni, più 6 di bonus. La conferma di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina prevede una revisione delle strategie di mercato del club: Ceccherini dovrebbe lasciare, l'Inter sembra intenzionata a confermare il prestito di Dalbert; anche Milenkovic, Pezzella e Caceres dovrebbero essere confermati. In entrata, dopo Amrabat dal Verona, per l'attacco il sogno è Belotti o, in alternativa, Pjatek.

Ibrahimovic starebbe infine rinnovando l'accordo con il Milan: 4 milioni, più bonus, per un'altra stagione in rossonero.

