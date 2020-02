IL MERCATO

ROMA Nba tra campo e mercato. Le trade in Usa hanno un peso specifico per la fine della stagione ma non solo. Ieri sera, alla chiusura, lo scambio più importante è rimasto tale. Danilo Gallinari resta a Oklahoma City, con i Thunder. Chiedeva tre anni di contratto garantito, Miami non se l'è sentita di accontentarlo. Il Gallo dunque chiuderà la stagione in una squadra con 31 vittorie e 20 sconfitte, sesta in Western Conference. L'ex Olimpia Milano viaggia a 19.1 punti di media e 5.7 rimbalzi. Nelle ultime cinque partite, di cui quattro vinte, ha segnato 100 punti tondi, quindi 20 di media con quasi il 42 per cento nel tiro da tre. Numeri che danno fiducia. Resta a San Antonio Marco Belinelli che gli Spurs hanno provato a piazzare, senza trovare una sistemazione adeguata. La bomba è arrivata a due ore dalla chiusura. D'Angelo Russell lascia Golden State per approdare ai Minnesota Timberwolves. In cambio gli Warriors ottengono Andrew Wiggins, una prima scelta protetta nel Draft 2021, una seconda scelta nel 2022, una seconda scelta 2020 dei Dallas Mavericks, e una seconda scelta 2021 dei Denver Nuggets. Altro colpo di mercato lo ha piazzato Miami prendendo Andre Iguodala. Gli Heat aggiungono due ali di una certa esperienza come Jae Crowder e Solomon Hill. A Memphis finiscono in cambio Waiters, ai margini del progetto di Miami, e James Johnson. Entrambi hanno il contratto per la prossima stagione, il primo a circa 13 milioni di dollari, il secondo con una player option da 15 milioni di dollari. Molto attivi gli Atlanta Hawks che si portano a casa Clint Capela, Dewayne Dedmon e una seconda scelta garantita nel 2020. Andre Drummond passa da Detroit a Cleveland, Marcus Morris dai Knicks ai Los Angeles Clippers che aggiunge anche Isaiah Thomas. Intanto, a dieci giorni dal tragico incidente in elicottero in cui hanno perso la vita, tra gli altri, Kobe Bryant e la figlia Gianna, i ricordi continuano a bussare e fare male. «Mi manca il tuo buongiorno principessa - scrive su Instagram la moglie Vanessa - Sei stato il mio migliore amico e il miglior papà in assoluto».

RICORDO DI BRYANT

Kobe parlava alla moglie in italiano, lui che in Italia è cresciuto. I resti dell'ex stella dei Lakers e della figlia Gianna Maria sono stati restituiti alla famiglia. «Non abbiamo ancora una data, ma stiamo parlando tutti i giorni con i Lakers e, soprattutto con Vanessa, ha affermato Eric Garcetti, sindaco di Los Angeles. Sul web spopola un'indiscrezione: sembra che si stia pensando di dare loro l'estrema unzione il 24-2, una data che racchiude i numeri del Black Mamba e di Gianna. Sarebbe un omaggio emozionante.

Marino Petrelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

