IL MERCATO ROMA Il calciomercato s'infiamma. La chiusura delle trattative in

IL MERCATOROMA Il calciomercato s'infiamma. La chiusura delle trattative in entrata in Inghilterra, fissata per giovedì 8, impone a molti grandi club di fare in fretta ed è prevedibile che nelle prossime ore ci sia una girandola di trattative. Ecco allora che la Juventus è una delle protagoniste, mentre Lukaku rompe con il Manchester United non ripresentandosi per gli allenamenti. Era una trattativa, quella fra Red Devils e bianconeri, che avrebbe dovuto riguardare anche Dybala e Mandzukic, destinati alla Premier, ma è saltato tutto e sul...