IL MERCATO

ROMA Aubameyang, Cavani, Griezmann, Jovic, Mandzukic (da ieri senza contratto), Milik: sono sempre loro a stuzzicare le fantasie dei tifosi e i protagonisti del grande giro di bomber, pronto per partire in tutta Italia ed Europa. Caldissima la situazione di Milik. Senza il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, l'attaccante del Napoli verrà venduto molto presto al miglior offerente. L'ex Ajax custodisce un solido accordo con la Juventus, che lo ha messo nel mirino su espressa indicazione di Sarri. De Laurentiis, da parte sua, chiede circa 40 milioni ma è disposto a considerare Bernardeschi come parziale contropartita. I bianconeri dovranno stare attenti ad Atletico e Tottenham.

INTRECCI

Il futuro di Milik influenzerà inevitabilmente quello di Osimhen. Quest'ultimo è stato scelto dal Napoli per il ruolo di centravanti. Classe '98, dopo aver raggiunto un'intesa di massima con il club campano ha chiesto del tempo prima di comunicare la sua scelta definitiva. Teme il razzismo in Italia. Ora, il ds Giuntoli aspetta l'ultimo sì dell'entourage del nigeriano per andare a chiudere l'affare anche con il Lille sulla base di 50 milioni, con il possibile coinvolgimento di Ounas. L'alternativa resta Luka Jovic, per il quale il Milan ha deciso di fare sul serio. A Milano Jovic ritroverebbe il suo partner d'attacco di Francoforte: quel Rebic letteralmente esploso nella seconda parte di stagione e ora in pressing per allungare il prestito in scadenza tra un anno. Anche Griezmann è considerato quasi un ex. Il Barcellona lo ha offerto sia all'Inter, nell'ambito dell'affare Lautaro Martinez, sia alla Juventus, ma il suo alto ingaggio da 17 milioni a stagione è ritenuto un ostacolo insormontabile. Intanto l'Inter ha fatto sapere di voler blindare El Toro con un nuovo stipendio fino a 5 milioni a stagione. In caso di partenza dell'argentino, i riflettori restano puntati su Aubameyang e Cavani.

Eleonora Trotta

