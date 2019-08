IL MERCATO Due mesi e oltre a parlare di Dzeko come centravanti dell'Inter, anche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MERCATODue mesi e oltre a parlare di Dzeko come centravanti dell'Inter, anche dopo l'ufficialità di Lukaku, anche una settimana fa, invece il bosniaco rinnova con la Roma, sino al 2022, quando avrà 37 anni. A sorpresa. Ora si aspettano le mosse su Mauro Icardi, concupito da Juve e Napoli. Ha come priorità Torino, per rimanere vicino a Milano, dove preferisce Wanda Nara, è però il ds azzurro Giuntoli il più convinto nelle proposte, offre 60 milioni all'Inter e 7 l'anno al centravanti. La scorsa estate, il re dei procuratori Mendez...