Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL MATCHTORINO Il Milan ha più fame e si prende tutto, affondando la Juve con un 3-0 senza storia. Bianconeri quinti e fuori dalla Champions, sempre più in caduta libera, con sempre meno appigli in un finale di stagione quasi disperato. Mentre il Milan si conferma più squadra, con più idee e certezze e sbanca lo Stadium permettendosi il lusso di sbagliare un rigore e rinunciando a Ibra per infortunio. Il Diavolo la apre a fine primo tempo...