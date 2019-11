Il Marco Polo di Venezia diventa l'hub ufficiale della Nazionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PARTNERSHIPL'aeroporto Marco Polo di Venezia diventa l'hub ufficiale della nazionale italiana di calcio. In sostanza d'ora in poi le formazioni azzurre utilizzeranno lo scalo lagunare per i propri spostamenti nazionali e internazionali. La partnership che lega Save e Figc è stata anunciata ieri all'Aeroporto Marco Polo di Tessera alla presenza del presidente del Gruppo Save Enrico Marchi («E' una collaborazione che porterà in futuro occasioni importanti per tutto il territorio per interagire con i protagonisti del calcio italiano»), del...