Dopo il Chelsea, anche il Manchester United rimanda la festa del City che ha bisogno di altri 3 punti per vincere il 7° campionato della sua storia, 3° degli ultimi 4 anni. Al ko della squadra di Guardiola contro i Blues, è seguito il successo in rimonta dei Red Devils in casa dell'Aston Villa. La formazione di Solskjaer, ora a -10 dai cugini con una gara da recuperare, chiude in svantaggio il primo tempo contrassegnato dalla rete...