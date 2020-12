SCI

BORMIO (SONDRIO) Da un versante all'altro delle Alpi, il maltempo ha completamente paralizzato la macchina organizzativa del circo bianco. A Bormio tantissima neve e pure la nebbia hanno costretto alla cancellazione del superG uomini sulla massacrante pista Stelvio: impossibile ripulire a dovere le vie di fuga indispensabili quando si viaggia a più di 100 chilometri all'ora ed impensabile far alzare in volo l'elicottero in caso di incidente.

A Semmering, in Austria, una vera e propria tempesta di vento ha fatto addirittura annullare la seconda manche dello slalom gigante donne dopo che la prima, seppure con qualche fastidiosa raffica, era stata portata a termine con la slovacca Petra Vhlova al comando e l'azzurra Marta Bassino a tallonarla da vicino in seconda posizione. Per un po' - ritardando l'inizio della gara ed abbassando la partenza con accorciamento del tracciato - gli organizzatori hanno sperato di portare comunque a termine il gigante. Ma poi - tra vortici di neve, cartelloni pubblicitari e materassi di protezione che volavano via - anche gli austriaci hanno dovuto annullare la prova.

LO STOP A BORMIO

Poi è cominciato il balletto delle ipotesi sul come recuperare i guasti del maltempo. A Bormio tutto è stato subito chiaro: oggi superG e, prolungando senza problemi il soggiorno degli atleti in Valtellina dove causa Covid non vi è certo un problema di affollamento degli alberghi per Capodanno, domani la discesa che era in programma ieri ma che aveva già subito un saggio spostamento in avanti.

A Semmering invece - visto che in Austria lo sci è sacro e neppure il lockdowm ne impedisce la pratica - in un primo momento si era pensato di costringere le ragazze del circo bianco al superlavoro. E cioè facendo svolgere questa la manche mancante di gigante per passare poi al già previsto slalom speciale pomeridiano. Alla fine si è però deciso di cancellare definitamente il gigante per riprogrammarlo più avanti. Per cui oggi in Austria ci sarà solo lo speciale, ultima gara donne del 2020. Prima manche alle 15,15 e seconda alle 18,30.

