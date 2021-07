Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PREVISIONEROMA Fantasia, eleganza, aggressività quanto basta, tanta voglia di stupire. E riemergere, tornando ai fasti d'un tempo non tanto lontano. Per Luis Alberto, Italia contro Spagna è la sfida tra due squadre che giocano a pallone come si dovrebbe fare: attaccando con poesia. E non potrebbe essere altrimenti per un artista del pallone come lui. Uno di quelli che, con guizzi e assist, sa come si deliziano le platee, e i tifosi...