NUOTO IN VASCA CORTAROMA Il Maestro e Margherita è il titolo del romanzo scritto dal nuoto azzurro nella terza giornata agli Europei in vasca corta a Glasgow. È un libro d'oro. Il Maestro è Gregorio Paltrinieri, Margherita è la Panziera: hanno vinto tutti e due, lui la sua gara dei 1500 stile libero, lei la sua gara dei 200 dorso. Federica Pellegrini, sesta nei 100 stile libero, aspetta la sua dei 200 che è oggi. Il bottino di giornata non si ferma qui perché si aggiunge un bellissimo argento di Ilaria Bianchi nei 200 farfalla. E il...