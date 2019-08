IL LUTTO Una nuova tragedia ha colpito il mondo del ciclismo. Ancora un incidente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOUna nuova tragedia ha colpito il mondo del ciclismo. Ancora un incidente e una giovane vita che non c'è più. Non ce l'ha fatta il ventiduenne Bjorg Lambrecht, caduto durante la terza tappa del Giro di Polonia e che ha battuto violentemente la testa. Le condizioni del ragazzo erano apparse immediatamente gravi e le operazioni di rianimazione erano iniziate sul posto. Poi la corsa disperata in elicottero per raggiungere l'ospedale, ma tutto è stato inutile. Bjorg Lambrecht è deceduto in sala operatoria, mentre i medici tentavano di...