IL LUTTO

ROMA Una malattia contro cui ha lottato a lungo ma che alla fine l'ha sconfitta. Se n'è andata così Francesca Gattuso, la sorella dell'ex campione del mondo e oggi allenatore del Napoli, morta a soli 37 anni e che lascia il marito e un figlio di tre anni. Francesca era affetta da un male molto grave e aveva già avuto un malore lo scorso 20 febbraio quando il Napoli era impegnato a Genova contro la Sampdoria. Al termine della partita, vinta 4-2 dagli azzurri, Gattuso era stato avvertito e aveva subito lasciato lo stadio per raggiungere la sorella a Gallarate. Particolarmente colpito anche il Milan, dove Francesca Gattuso ha lavorato per anni.

Gattuso ha lasciato subito Napoli ieri mattina ed è partito per Busto Arsizio, verso l'ospedale dove si è spentala sorella, che viveva a Gallarate. I due erano molto legati e Gattuso parla dell'infanzia con lei sul mare in Calabria anche nel suo libro autobiografico .

Tutto il mondo del calcio si è stretto intorno al tecnico azzurro a cominciare dal Napoli: «Ti siamo tutti vicini con il cuore caro Rino», si legge sul sito del Napoli in un cordoglio che unisce il presidente De Laurentiis e la sua famiglia ma anche i dirigenti, lo staff tecnico e la squadra.

