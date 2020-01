IL LUTTO

«Papà non ce la faceva più: ha chiamato mamma giovedì sera, ha detto di voler subito la sedazione assistita» ha raccontato Gianluca Anastasi, il figlio del grande Pietruzzu che, per dirla col suo amico e compagno all'Inter, Sandro Mazzola, «era di quelli che te lo raccontavano e tu ti innamoravi del calcio».

La Sla, che ha fatto strage di calciatori di quegli anni, l'ha colpito tre anni fa, dopo un'operazione per un tumore all'intestino, di cui parlava con la normalità che le persone che sanno ispirare usano di fronte a questa tragedia. Poi la Sla, devastante. Ed a questa lotta Pietruzzu, che tutti chiamavano così per esaltare la sua sicilianità ha chiesto di mettere fine, perché era impari. Mica era di quelle che aveva lungamente combattuto e spesso vinto sui campi del pallone, da quelli della periferia di Catania, dov'era nato nel 1948, agli stadi dei signori del calcio, la Juve, l'Inter. E la Nazionale, con la quale nel 1968 aveva vinto l'Europeo, l'unico Europeo di casa Italia. Il 1968: il Sessantotto. Fu l'anno che passò dal Varese, dove era salito dalla natia Catania alla Juve, seicentocinquanta milioni di lire pagabili in compressori da frigorifero che la Fiat si impegnava a fornire alla Ingnis che quello fabbricava.

CON LUI IN GOL TUTTO IL SUD

L'Avvocato Agnelli s'era messo d'accordo con il Commendator Borghi: sport e politica industriale. Per l'Avvocato anche politica sociale: i gol di Pietruzzu avrebbero reso meno duri i lunedì di lavoro dei tanti meridionali emigrati in Fiat dal Meridione. Anastasi era uno di loro: ne divenne qasi il simbolo, e se gli dicevano terrone in campo rispondeva «guadagno più di tutti i polentoni messi insieme». E poi era juventino da sempre: ha conservato una foto che lo ritraeva, ragazzino raccattapalle, al Cibali a fianco di John Charles, il gallese del gol. Era meglio di un tesserino con la Massiminiana, la sua prima squadra. Fu lì che lo vide il ds del Varese, che era rimasto un giorno in più a Catania perché aveva ceduto il posto in aereo a una signora incinta con urgenza di partire. «Come passare il tempo?» chiese al barista dell'albergo dov'era tornato. «Vada a vedere la partita della Massiminiana e guardi Pietruzzu». Andò, lo vide, lo prese, cominciò una storia di gol (anche nella finale dell'Europeo ne segnò uno): alla Juve ne segnò, giocando con il Varese, tre in un colpo; finì 5 a 0 e nella città giardino se lo ricordano ancora. Valcareggi cittì stravedeva per lui: «Picciotto, tocca a te» gli diceva. Gli sarebbe toccato anche Italia-Germania 4-3, ma fu uno scherzo della sfortuna (pare). Alla vigilia di quel mondiale '70 un massaggiatore esagerò con un colpo per ridere e Pietruzzu finì in ospedale, operato ai testicoli. Boninsegna prese il suo posto. I due s'incrociarono ancora in uno scambio tra Juve e Inter. Pietruzzu, forse il primo falso nueve della storia italica, era già in declino.

Piero Mei

