IL LUTTO

MORTO LONGARINI

EX PRESIDENTE

DELL'ANCONA

È morto a Roma, all'età di 88 anni, Edoardo Longarini ex costruttore, editore di giornali e patron dell'Ancona calcio portata in serie B e poi in serie A nel 1992.

PUGILATO

ADDIO ALL'EX CAMPIONE

JEAN-BAPTISTE MENDY

È scomparso a Parigi l'ex campione del mondo dei pesi leggeri di boxe, Jean-Baptiste Mendy, all'età di 57 anni per un cancro al pancreas . Nel 1998 ha ottenuto il miglior risultato della sua carriera detronizzando l'imbattuto campione Wba dei pesi leggeri, Kirghiz Orzubek Nazarov.

GOLF

US OPEN, FORFAIT DI FRANCESCO MOLINARI

Francesco Molinari, fermo dal 12 marzo, non sarà in campo per lo Us Open, secondo major stagionale di questo 2020 di golf stravolto nella programmazione dalla pandemia, in scena dal 17 al 20 settembre a Mamaroneck, New York. Per l'azzurro un altro forfait, dopo quello al Pga Championship.

CALCIO

SERIE B, DUE POSITIVI NEL PORDENONE

Il Pordenone Calcio ha reso noto che nel primo ciclo di tamponi, eseguito come da protocollo anticipatamente al raduno della squadra, sono stati riscontrati due casi di positività al Covid-19. Entrambi i calciatori sono asintomatici e si trovano in isolamento fiduciario.

