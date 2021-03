IL LUTTO

BOLOGNA Un altro pezzo della storia calcistica del Bologna se n'è andato: il capitano dell'ultimo scudetto rossoblù, Mirko Pavinato, è morto ieri mattina. Nato a Vicenza il 20 giugno 1934 e cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, il mitico Lanerossi, Pavinato era un difensore rapido e deciso, ruvido in marcatura e capace di scatti sulla fascia. Arrivò a Bologna nel 1956, portato sotto le Due Torri dall'allora patron del club Renato Dall'Ara e divenne in breve una colonna della squadra capace di strappare lo scudetto all'Inter di Helenio Herrera nello spareggio del 7 giugno 1964 dopo 23 anni di digiuno, al termine di un'annata contraddistinta da veleni e sospetti di doping, che costarono al Bologna tre punti di penalizzazione poi annullati, dopo ulteriori controlli.

OFFERTA MILIONARIA

Pavinato vinse con il Bologna anche una Mitropa Cup nel 61 e l'anno successivo il presidente dell'Inter Angelo Moratti offrì 300 milioni di lire per portarlo all'Inter, una cifra incredibile per i tempi. Pavinato rimase in rossoblù, diventandone il capitano, per poi laurearsi nel 64 campione d'Italia proprio ai danni dell'Inter. Lasciò il Bologna nel 1966 per chiudere la carriera al Mantova dopo 10 stagioni in rossoblù con 297 presenze.

