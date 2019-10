Il Lombardia è di Mollema Delusione per gli italiani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOMILANO Bauke Mollema fa 13. E, in barba a chi crede nella sfortuna, la 13ma corsa vinta è la più importante. Il Giro di Lombardia è la prima classica Monumento di un corridore regolare, primo olandese ad alzare le braccia al cielo sul traguardo di Como dal 1981 (era stato Hennie Kuiper). All'arrivo Mollema si rende conto del capolavoro compiuto, sciogliendosi in lacrime di gioia: un assolo di tattica e forza, una fuga di circa 20 chilometri per fare il vuoto sul Civiglio contro avversari ben più quotati.Lo hanno sottovalutato, come...