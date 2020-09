In Premier League è già tempo di grandi sfide: a Stamford Bridge il Liverpool campione in carica batte 2-0 il Chelsea grazie a Sadio Mané, protagonista assoluto della gara: al 45' subisce il «placcaggio» che provoca l'espulsione di Christensen (ammonito dall'arbitro, il quale trasforma il cartellino giallo in rosso dopo l'intervento del Var) e nella ripresa firma la doppietta con un colpo di testa su cross di Firmino e un gol d'astuzia sfruttando il grossolano errore di Kepa che gli rinvia addosso il pallone. Da segnalare anche la prima vittoria del Tottenham che ringrazia la sua coppia offensiva: Kane brilla nei panni di suggeritore, fornendo 4 assist a Son che diventa il primo calciatore asiatico capace di firmare una quaterna nel massimo campionato inglese. A Southampton la squadra di Mourinho va sotto al 32', pareggia nel recupero del 1° tempo con l'attaccante sudcoreano che nella ripresa segna altri 3 gol, prima del sigillo di Kane. Ings su rigore rende meno amaro il passivo dei Saints, fissando il 2-5 finale dopo aver aperto il tabellino dei marcatori.

In Francia comincia a ingranare il Psg, che dopo aver perso le prime 2 gare di campionato centra il 2° successo di fila, imponendosi agevolmente a Nizza. Privo dello squalificato Neymar, all'Allianz Riviera Tuchel ritrova Kylian Mbappé, all'esordio stagionale dopo la convalescenza post-Covid: è proprio il giovane attaccante a spianare la strada ai parigini, siglando il vantaggio su rigore al 38'. Allo scadere del 1° tempo una sua percussione propizia il raddoppio di Di Maria, a segno sulla corta respinta del portiere. Buona prova di Florenzi e Verratti, entrambi titolari tra i campioni di Francia che a metà ripresa segnano il 3-0 definitivo con Marquinhos. Guidano la Ligue 1 Rennes e Saint-Etienne, con quest'ultimo che ieri ha perso i primi 2 punti stagionali sprecando un doppio vantaggio contro il Nantes, riuscito a rimontare sul 2-2 negli ultimi 20 minuti. In Bundesliga si è completata la 1ª giornata, aperta venerdì dal roboante 8-0 del Bayern sullo Schalke 04.

Nei posticipi successo del Lipsia (3-1 al Mainz) e 0-0 tra Wolfsburg e Bayer Leverkusen. Ieri ha giocato anche il prossimo avversario del Milan in Europa League: atteso giovedì sera a San Siro, il Bodoe Glimt mantiene primato e imbattibilità in Norvegia, centrando a Bergen (3-1 al Brann) la 16ª vittoria in 18 giornate di campionato che guida con 16 punti di vantaggio sul Molde.

Carlo Repetto

