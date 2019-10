Il Liverpool si ferma a 8 Real ko, critiche a Zidane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Si ferma a 8 la serie di vittorie iniziali del Liverpool in Premier League. A rallentare la marcia della capolista è il Manchester United che contro il rivale di sempre ritrova compattezza e culla a lungo il sogno del ko, sfumato a 5' dal termine. All'Old Trafford non sono mancate le polemiche: i Reds protestano per l'azione del vantaggio della squadra di Solskjaer (la cui panchina rischiava di saltare in caso di sconfitta), viziata da una spinta ai danni di Origi giudicata regolare dall'arbitro che convalida il gol di Rashford al 36'. Prima...